ثاني أغنى رجل في العالم يطالب الفيدرالي بخفض سعر الفائدة 50 نقطة

وصف المستثمر والملياردير الأميركي بيل أكمان، قرار إغلاق 3 بنوك أميركية والضغوط التي يواجهها "فيرست ريبابليك بنك"وعملية البيع الطارئة لبنك كريدي سويس بالصدمات الرئيسية التي تعرض لها النظام المالي العالمي.

وطالب أكمان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تدوينة على منصة "تويتر" بعدم رفع أسعار الفائدة في اجتماع يوم غد، مشيرا إلى أهمية أن يوضح جيروم باول رئيس الفيدرالي أن إيقاف رفع الفائدة إن حدث سيكون مؤقتا فقط.

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من جهة أخرى، رد الملياردير إيلون ماسك (ثاني أغنى رجل في العالم بثروة تفوق 171 مليار دولار) على تدوينة "أكمان" والتي طالب فيها الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس في اجتماع يوم غد.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال مستشار استراتيجي للسوق في "ون رويال" سام حيدر، إن السوق تترقب أن يتراجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن سياسته التشددية في رفع الفائدة، "لكن بعدما وصلنا إلى أزمة بنكية، أصبحت البنوك تتحوط من السندات".

وذكر حيدر، أن تراجع السندات هو الذي أدى إلى مشكلات فى القطاع المالي، مع ارتفاع التضخم وتراجع عوائد السندات مقارنة بمعدلات الفائدة التي أقرها "الفيدرالي".

وأضاف: "لو لم يرفع الفيدرالي الفائدة لن يقل التضخم وستظهر مشاكل فى الفترة المقبلة وتوقع أن يرفع الفيدرالي الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس، وإذا لم يرفع غدا متوقع أن يتخذ هذا الإجراء فى مايو المقبل بمعدل 25 نقطة أساس".

وقال إن "سيناريو خفض الفائدة سيكون أثره المبدئي إيجابياً على الأسواق وسترتفع الأسهم ولكن هذا الأمر سيخلق مشكلات ومنها تراجع عوائد السندات، ويرفع توقعات التضخم ما يؤثر على مصداقية الفيدرالي، لذا استبعد أن يخفض أسعار الفائدة".

وذكر أن بنك إنجلترا وضعه مختلف لأن القطاع المالي البريطاني وضعه أفضل من نظيره في أميركا وأوروبا، وسيرفع الفائدة 25 نقطة أساس يوم الخميس لكنه سيتوقف بعد ذلك لمتابعة بيانات التضخم.