اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مكة للإنشاء والتعمير
شعار مكة للإنشاء والتعمير
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تغرم "مكة للإنشاء" 40 ألف ريال لمخالفة قواعد طرح الأوراق المالية

لعدم الإفصاح عن القوائم المالية الأولية خلال المهلة النظامية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس إدارتها بفرض غرامة مالية 40 ألف ريال، على شركة "مكة للإنشاء والتعمير".

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن فرض الغرامة على شركة "مكة للإنشاء" لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الثالثة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية المنتهية في 29/10/1443هـ خلال المهلة النظامية المنتهية في 26/12/1443هـ الموافق 25/07/2022م.

وتابعت أنها "لم تفصح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية إلا بتاريخ 18/08/2022م.

أرباح "الدواء" تقفز إلى 305.45 مليون ريال في 2022.. وتوصية بتوزيع 12.5% أرباحاً نقدية شركات سوق السعودية أرباح "الدواء" تقفز إلى 305.45 مليون ريال في 2022.. وتوصية بتوزيع 12.5% أرباحاً نقدية

وأضافت أن الشركة خالفت الفقرة (أ) من المادة الستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، وذلك لإفصاحها عن معلومات غير صحيحة في إعلانها المنشور على الموقع الإلكتروني لشركة "تداول" بتاريخ 25/07/2022م، بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 29/10/1443هـ.

وأشارت إلى أن الشركة ذكرت أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة هو مبلغ 78 مليون ريال، وإجمالي الدخل الشامل هو مبلغ 351 مليون ريال، وربحية السهم هو مبلغ 0.52 هلله، وإجمالي حقوق المساهمين للربع الحالي هو مبلغ 4.36 مليون ريال، وإجمالي حقوق المساهمين للفترة المماثلة هو مبلغ 5.1 مليون ريال، وكان طبيعة رأي مراجع الحسابات "الرأي غير المعدل"، وهو ما تم تصحيحه في إعلان الشركة على الموقع الالكتروني لشركة "تداول" بتاريخ 17/08/2022م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ديسانتيس غريم ترمب يدخل على خط أزمة "الاعتقال المحتمل" ديسانتيس غريم ترمب يدخل على خط أزمة "الاعتقال المحتمل"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط