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الشركة الوطنية للرعاية الطبية رعاية
الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"
سوق السعودية

"رعاية" توصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية للسهم عن 2022

تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطيبة "رعاية" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2022م، بنسبة 10%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المبلغ الموزع 44.85 مليون ريال، موزعاً على عدد 44.85 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

وأضافت أن أحقية توزيع الأرباح النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.

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وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقاُ.

وارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" بنسبة 24.7% في 2022، إلى نحو 170.07 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 136.36 مليون ريال في 2021.

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