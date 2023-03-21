بنوك
"موديز" تغير نظرتها المستقبلية للودائع والديون لـ "UBS" من مستقرة إلى سلبية
أكدت تصنيف سندات AT1 لـ"UBS" عند Baa3
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غيّرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للودائع طويلة الأجل وديون الدرجة الأولى غير المضمونة لـ "UBS Group" من مستقرة إلى سلبية.
في المقابل أكدت الوكالة على تصنيفات الدرجة الأولى للديون غير المضمونة لـ "UBS" عند A3 وتصنيف سندات الـ COCO أو ما يعرف بالـ AT1 عند Baa3
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جاء ذلك بعد استحواذ "UBS" على منافسه "كريدي سويس" في صفقة تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات فرنك سويسري.
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وتتوقع "موديز" أن الاستحواذ على "كريدي سويس" سيعزز امتياز "UBS" بشكل كبير في إدارة الثروات، إلى جانب تعزيز السيولة ورأس المال، ولكن من ناحية أخرى سيواجه البنك تحديات تتعلق بالتعقيدات في تنفيذ ومدة الاندماج وقدرة التكامل بين البنكين.
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