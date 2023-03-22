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مطاعم بيت الشطيرة برغرايززر
مطاعم بيت الشطيرة برغرايززر
سوق السعودية

أرباح "برغرايززر" تهبط 82.5% في 2022.. وتوصية بتجزئة السهم

سيصبح عدد أسهم الشركة بعد التجزئة 35 مليون سهم

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" بنسبة 82.45% في 2022، إلى نحو 2.69 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 15.36 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المبيعات ارتفعت بنسبة 6.67% في 2022، إلى نحو 250.4 مليون ريال، مقابل مبيعات بقيمة 234.78 مليون ريال في 2021.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم.

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وأضافت أن عدد أسهم الشركة سيصبح 35 مليون سهم بدلاً من 3.5 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال مايلزم من إجراءات ذات علاقة.

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