سوق السعودية
أرباح "برغرايززر" تهبط 82.5% في 2022.. وتوصية بتجزئة السهم
سيصبح عدد أسهم الشركة بعد التجزئة 35 مليون سهم
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تراجع صافي أرباح شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" بنسبة 82.45% في 2022، إلى نحو 2.69 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 15.36 مليون ريال في 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المبيعات ارتفعت بنسبة 6.67% في 2022، إلى نحو 250.4 مليون ريال، مقابل مبيعات بقيمة 234.78 مليون ريال في 2021.
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وفي سياق متصل أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم.
وأضافت أن عدد أسهم الشركة سيصبح 35 مليون سهم بدلاً من 3.5 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال مايلزم من إجراءات ذات علاقة.
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