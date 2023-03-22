أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق مع ترقب الفائدة الأميركية

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، اليوم الأربعاء، مع إحجام بعض المستمرين عن التداول في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة واتضاح الصورة بخصوص مستقبل السياسة النقدية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1940.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش بعدما هبط 2% أمس الثلاثاء، وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 %،إلي 1942.10دولار.

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وقال كريستوفر وونج خبير الاستراتيجيات لدى (أو.سي.بي.سي) لتداول العملات "ما زالت السوق تشهد تطورات سريعة، لكن حسب الموقف الحالي يبدو أن جراح القطاع المصرفي بدأت تندمل بعد حزم الدعم الطارئة وتطمينات السلطات، والذهب تراجع مع انحسار الطلب عليه كملاذ آمن" وفقا لـ "رويترز".

وقفز الذهب في الآونة الماضية بنحو 10%، أو حوالي 180 دولارا، مسجلا أعلى مستوياته في عام بفضل الطلب عليه كملاذ آمن بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي وأزمة في بنك كريدي سويس.

لكن الأسعار هدأت بعدما أنعش إنقاذ كريدي سويس الإقبال على المخاطر رغم استمرار الضبابية بشأن النظام المالي.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، لمصرفيين أمس الثلاثاء إن النظام المصرفي الأميركي آخذ في الاستقرار لكن ربما تكون هناك حاجة لمزيد من الخطوات إذا واجهت المؤسسات الصغيرة حالات تدافع لسحب الودائع مما يشكل تهديدا بانتشار أزمة".

وتتركز أنظار المستثمرين حاليا على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر صدوره الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ويعقبه مؤتمر صحافي لرئيس المجلس جيروم باول، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس حسبما أظهرته أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.