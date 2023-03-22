أسهم أوروبا تقطع موجة صعود قبيل نتيجة اجتماع المركزي الأميركي

توقف انتعاش شهدته الأسهم الأوروبية على مدى يومين، اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بعدما أثارت بوادر على مشكلات في القطاع المصرفي آمالا في أن يتبع البنك نهجا معتدلا في رفع الفائدة.

وبحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب طفيفة بعد انتعاش دام يومين، مدعوما بارتفاع أسهم البنوك بعد اتخاذ سلسلة من إجراءات الدعم لتحقيق الاستقرار في القطاع.

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وصعد مؤشر البنوك الأوروبية 0.2% بعد قفزة 5% في الجلستين الماضيتين عندما ارتفعت المعنويات بفضل استحواذ بنك يو.بي.إس السويسري على بنك كريدي سويس والإجراءات المنسقة التي اتخذتها البنوك المركزية لتعزيز السيولة، وفق رويترز.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق اليوم.

وقفز سهم يوبي سوفت 4.7% بعدما عدل بنك (إتش.إس.بي.سي) نصيحته بشأن سهم شركة ألعاب الفيديو الفرنسية إلى "شراء".