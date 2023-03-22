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بنك كريدي سويس (رويترز) مناسبة
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أسهم "كريدي سويس" تتحول للارتفاع بـ 1.4%

دبي - العربية.نت
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تحولت أسهم "كريدي سويس"، اليوم الأربعاء، للارتفاع بنسبة 1.4%.

وأعلن بنك "UBS" موافقته على شراء منافسه الأصغر "كريدي سويس"، في صفقة تاريخية مع قيام المنظمين السويسريين بدور رئيسي في الصفقة، حيث سعت الحكومات إلى القضاء على عدوى تهدد النظام المصرفي العالمي.

وسجلت أسهم "كريدي سويس" خسائر حادة، بعدما قال منافسه (يو.بي.إس) يوم الأحد الماضي، أنه سيدفع ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار) لشراء البنك الذي تأسس قبل 167 عاما ويتحمل خسارة تصل إلى 5.4 مليار دولار في حزمة إنقاذ تشرف عليها الجهات التنظيمية السويسرية.

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