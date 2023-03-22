بدء تداول أسهم "آفاق الغذاء" في سوق "نمو".. الأحد المقبل

أعلنت "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة "آفاق الغذاء" في السوق الموازية "نمو" اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 مارس 2023م.

وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وأوضحت أن إدراج "آفاق الغذاء" برمز تداول 9564 وبالرمز الدولي SA15PGIKLE15.

كانت شركة الوساطه المالية "وساطه كابيتال" بصفتها المستشار المالي لطرح أسهم شركة "آفاق الغذاء" في السوق الموازية "نمو" أعلنت عن إتمام عملية الطرح، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون بكامل الأسهم المطروحة، وبلغت نسبة التغطية 103.13%.

وقالت الشركة، إن سعر الطرح تحدد بقيمة 37 ريالا للسهم الواحد، ويبلغ عدد الأسهم 1.6 مليون سهم عادي تمثل 20% من إجمالى أسهم الشركة.