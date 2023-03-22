"لدن للاستثمار" توصي بتوزيع 3% أرباحاً نقدية للسهم عن النصف الثاني من 2022

أعلنت شركة "لدن للاستثمار" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م، بنسبة 3%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي قيمة التوزيعات 15 مليون ريال، موزعة على عدد 50 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 30 هلله للسهم.

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وأضافت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم 15 من شهر مايو 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أن التوزيع خلال 15 يوما من تاريخ الاستحقاق.