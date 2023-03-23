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شركة بريسايت المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة (المصدر: حساب الشركة على تويتر)
شعار بريسايت
سوق أبوظبي

إدراج أسهم "بريسايت" في سوق أبوظبي الاثنين المقبل

تمت تغطية الطرح العام الأولي بواقع 136 مرة

دبي - العربية.نت
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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم شركة "بريسايت" ايه أي هولدينغ بي ال سي، التابعة لمجموعة "جي 42"، للتداول اعتباراً من يوم الاثنين القادم.

وأوضح السوق في تعميم صادر اليوم الخميس، أن "بريسايت"، المتخصصة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، سيتم التداول عليها ضمن السوق الأول – الفئة الثانية، داعياً جميع إدارات السوق والوسطاء المعتمدين إلى تنفيذ القرار كل في مجال اختصاصه.

وشهد طرح "بريسايت" إقبالاً كبيراً مع بلوغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 94.9 مليار درهم، فيما تمت تغطية الطرح العام الأولي بواقع 136 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة العالمية القابضة، وفقا لـ"وام".

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قال عادل الشرجي الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "بريسايت"، في مقابلة مع "العربية"، إن خطة الشركة طموحة والأهداف المرجوة من طرح أسهمها في سوق أبوظبي تتضمن التوسع الدولي، ودعم الأبحاث والتطوير.

وتخطط مجموعة جي 42 للذكاء الاصطناعي بأبوظبي لإجراء طرح عام أولي حجمه 1.82 مليار درهم (495.6 مليون دولار) لوحدتها بريسايت المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأضاف الشرجي، أن "بريسايت" شركة تتبع مجموعة "جي 42 للذكاء الاصطناعي" بأبوظبي، وقامت بتحديد السعر الأنسب للطرح بعد التشاور مع بيوت خبرة.

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