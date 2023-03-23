المركزي السويسري يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

رفع البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، الخميس، ونبه إلى احتمال اتخاذ قرارات أخرى مماثلة رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي بينما يسعى لمكافحة التضخم.

وأعلن البنك المركزي في بيان أن "البنك الوطني السويسري بصدد تشديد سياسته النقدية بشكل أكبر ويرفع سعر الفائدة الرئيسية للبنك بمقدار 0.5 نقطة مئوية وصولا إلى 1.5%. وبذلك، فإنه يتصدى للارتفاع الجديد للضغوط التضخمية. ولا يمكن استبعاد أن تكون زيادات إضافية في سعر الفائدة الرئيسية للبنك المركزي السويسري ضرورية لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

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وكانت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قررت يوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق بين 4.75% و5%، موافقا بذلك توقعات السوق.

وقال الفيدرالي في بيان، إنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية والتي حفزها انهيار بنكين أميركيين.

وأضاف "المركزي الأميركي" أن التضخم لا يزال مرتفعا لكن النظام المصرفي "سليم ومرن".