انخفاض الدولار للجلسة السادسة بعد تلميحات رئيس "الفيدرالي"

يتجه الدولار، اليوم الخميس، لتسجيل أطول سلسلة خسائر في عامين ونصف العام بعد تلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاحتمال أن ينهي دورة رفع أسعار الفائدة، والتي يعتقد المستثمرون أنها تقترب من نهايتها على أي حال.

ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات لكنه خفف من حدة لهجته بشأن الحاجة إلى زيادات مستمرة" في أسعار الفائدة مستخدما عبارة "بعض الزيادات الإضافية" في الوقت الذي يراقب به تأثير تداعي الثقة في البنوك على الاقتصاد.

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وسيتحول التركيز في أوروبا حاليا إلى إعلانات البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية في كل من إنجلترا وسويسرا والنرويج.

وقفز اليورو لأعلى مستوى في سبعة أسابيع مسجلا 1.093 دولار بعدما ارتفع على مدى ست جلسات متتالية، ودار الإسترليني قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع هو الآخر بعدما أظهرت بيانات ارتفاعا مفاجئا في التضخم في بريطانيا وفقا لـ"رويترز".

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.3%، في أحدث تعاملاته متجها للانخفاض للجلسة السادسة على التوالي وهي أطول موجة هبوط له منذ سبتمبر أيلول 2021.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.8%، والنيوزيلاندي 1 %، بينما هبط الدولار أمام الين 0.5%، مسجلا أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 130.41 ين للدولار.