سوق السعودية
تغطية اكتتاب "غذاء السلطان" بنسبة 108.96%
سعر الطرح بلغ 84 ريالاً للسهم
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أعلنت شركة الإنماء للاستثمار بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لأسهم شركة "غذاء السلطان للوجبات السريعة" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح العام لعدد 640 ألف سهم عادي تمثل نسبة 20% من إجمالي أسهم الشركة، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون بكامل الأسهم المطروحة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سعر الطرح بلغ 84 ريالا للسهم الواحد حيث بلغت نسبة التغطية 108.96% من إجمالي الأسهم المطروحة.
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وأضافت أنها سوف تقوم باستكمال الإجراءات اللازمة مع شركة "تداول السعودية" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".
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