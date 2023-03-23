"الأصباغ" الإماراتية ترفع عرضها للاستحواذ على "باكين" المصرية لـ 36 جنيهاً للسهم

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، عن عدم الممانعة في تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة "الأصباغ الوطنية القابضة" الإماراتية على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" المصرية ليصبح 36 جنيها بدلا من 34 جنيها للسهم.

أفادت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أنه بالرجوع إلى أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 وما تقضي به المادة 344 منها فإن الرقابة المالية ليس لديها مانع من تعديل سعر عرض الشراء.

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وبحسب البيان، قررت الهيئة مد فترة سريان عرض الشراء المقدم على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، بحيث تنتهي في يوم الثلاثاء 4 إبريل القادم بدلا من 3 إبريل 2023 وبنفس ذات شروط الإعلان المعتمد من الهيئة.

وكانت الرقابة المالية قد أعلنت منذ يومين عن إيداع مشروع إعلان عرض شراء إجباري منافس مقدم من شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات للاستحواذ على أسهم رأسمال شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، بسعر 35 جنيه للسهم.

يذكر أن شركة باكين تلقت نحو 5 عروض استحواذ، بدأت منذ يوليو الماضي بعد أن أعلنت شركة سايباد للاستثمار الصناعي نيتها في التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم باكين بسعر مبدئي يتراوح بين 16 و16.5 جنيه للسهم الواحد، ثم رفعت السعر إلى 18.75 جنيه بعد أن رأى مجلس الإدارة أن القيمة الأولى المعروضة لا تتناسب مع القيمة الحقيقة للشركة.

وأعلنت الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات – سايبس في أغسطس الماضي نيتها التقدم بعرض شراء غير ملزم على اسهم باكين بسعر يتراوح من 17.5 جنيه إلى 18.5 جنيه للسهم الواحد، ثم تقدمت باعتذار عن الاستمرار قدما بصفقة الاستحواذ.

وفي نوفمبر الماضي وضعت شركة الأصباغ الوطنية القابضة أعلى سعر استحواذ حينها عند 29 جنيها للسهم الواحد.

وعرضت شركة إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات في ديسمبر الماضي أعلى سعر بين العروض عند 29.5 جنيه للسهم الواحد، ليوافق مجلس إدارة باكين لها بإجراء الفحص النافي للجهالة.

وكانت أخر العروض التي تلقتها الشركة من كومباس كابيتال للاستثمارات المالية والتي عرضت أعلى سعر عند 30 جنيها مطلع العام الماضي، وسمح لها مجلس الإدارة أيضا بإجراء الفحص النافي للجهالة.