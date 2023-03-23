"المركزي النرويجي" يرفع الفائدة إلى 3%

رفعت لجنة السياسة النقدية والاستقرار المالي لدى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسية اليوم الخميس بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3%، بعد قرارات مماثلة في الولايات المتحدة وسويسرا في وقت يسعى المسؤولون للتصدي للتضخم وسط الاضطرابات في القطاع المصرفي العالمي.

وقال البنك المركزي النرويجي في بيان، إن لجنة السياسة النقدية "تقدر أن هناك حاجة إلى فائدة رئيسية أعلى لكبح التضخم الذي يزيد بشكل ملحوظ عن الهدف"، وفقا لـ"فرانس برس".