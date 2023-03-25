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وول ستريت (iStock)
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت ترتفع في أسبوع مضطرب مع هدوء المخاوف بشأن الأزمة المصرفية

مكاسب أسبوعية سجلتها الأسهم الأميركية في أسبوع رفع الفائدة

دبي - العربية.نت
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أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع في تعاملات الجمعة في نهاية أسبوع مضطرب، إذ هدأ مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي مخاوف المستثمرين بشأن أزمة سيولة محتملة في القطاع المصرفي، وفق رويترز.

وأغلق المؤشر ستاندرد آن بورز 500 مرتفعا 22.63 نقطة بما يعادل 0.57% إلى 3971.35 نقطة، فيما صعد 1.39% خلال تعاملات الأسبوع.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 36.76 نقطة أو 0.31% إلى 11824.16 نقطة، فيما زاد 1.66% في الأسبوع.

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 137.48 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 32242.73 نقطة، فيما بلغت المكاسب الأسبوعية نحو 1.19%.

ورفع المركزي الأميركي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات لكنه خفف من حدة لهجته بشأن الحاجة إلى "زيادات مستمرة" في أسعار الفائدة مستخدما عبارة "بعض (الزيادات) الإضافية".

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