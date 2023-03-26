اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دانكن الآمار الغذائية
الآمار الغذائية
سوق السعودية

أرباح "الآمار" تتراجع لـ115.3 مليون ريال في 2022.. وتوصية بتوزيع 10% أرباحاً نقدية

تبلغ حصة السهم من التوزيع ريالاً واحداً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجع صافي أرباح شركة "الآمار الغذائية" بنسبة 1.83% في 2022، إلى نحو 115.26 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 117.4 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع صافي الأرباح خلال 2022، على أساس سنوي، بسبب تأثره بشكل جوهري بمصروف برنامج أسهم الموظفين المصدر في العام 2022 بالتزامن مع الإدراج العام للمجموعة، بمبلغ 16.0 مليون ريال.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع من العام 2022م، بنسبة 10%.

3 دول بينهم دولة عربية.. الأكثر جذبا للسياح بعد تخفيض سعر عملتها قصص اقتصادية خاص 3 دول بينهم دولة عربية.. الأكثر جذبا للسياح بعد تخفيض سعر عملتها

وأوضحت في بيان أن قيمة التوزيعات تبلغ 25.24 مليون ريال، موزعاً على عدد 25.24 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

وأضافت أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين 3 أبريل 2023م والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أن التوزيع في 13 أبريل 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تغيير النظام القضائي.. نتنياهو يواجه انشقاقات واسعة داخل حزب الليكود تغيير النظام القضائي.. نتنياهو يواجه انشقاقات واسعة داخل حزب الليكود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط