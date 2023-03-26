أرباح "الآمار" تتراجع لـ115.3 مليون ريال في 2022.. وتوصية بتوزيع 10% أرباحاً نقدية

تراجع صافي أرباح شركة "الآمار الغذائية" بنسبة 1.83% في 2022، إلى نحو 115.26 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 117.4 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع صافي الأرباح خلال 2022، على أساس سنوي، بسبب تأثره بشكل جوهري بمصروف برنامج أسهم الموظفين المصدر في العام 2022 بالتزامن مع الإدراج العام للمجموعة، بمبلغ 16.0 مليون ريال.

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وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع من العام 2022م، بنسبة 10%.

وأوضحت في بيان أن قيمة التوزيعات تبلغ 25.24 مليون ريال، موزعاً على عدد 25.24 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

وأضافت أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين 3 أبريل 2023م والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أن التوزيع في 13 أبريل 2023.