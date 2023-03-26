تابعة لـ"عطاء" توقع اتفاقية للاستحواذ على كامل أسهم "الياسمين" بـ 18.4 مليون ريال
أكدت أن صفقة الاستحواذ تأتي متوافقة مع استراتيجية الشركة للتوسع في خدمات القطاع التعليمي
أعلنت شركة "عطاء التعليمية" عن توقيع شركة تابعة لها شركة "المجموعة العربية للتعليم والتدريب" اتفاقية شراء كامل حصص شركة "الياسمين العالمية" بنسبة 100% من رأس مال الشركة بقيمة 18.36 مليون ريال، وذلك بعد إتمام التفاوض مع ملاك الحصص في الشركة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن صفقة الاستحواذ تأتي متوافقة مع استراتيجية الشركة للتوسع في خدمات القطاع التعليمي بهدف تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة.
وبحسب البيان، فإن "عطاء التعليمية" تتوقع أن يظهر الأثر المالي للاستحواذ ابتداءً من أول ربع بعد الحصول على الموافقات النظامية و إتمام الصفقة.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تخضع لموافقات الهيئة العامة للمنافسة والجهات النظامية الأخرى ذات الاختصاص لإتمامها.
تجدر الإشارة إلى أن شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب تمتلك ما نسبته 49% من ملكية شركة "الياسمين" قبل الاستحواذ على كامل حصص الشركة، على أن تكون ملكية شركة المجموعة العربية 100% على شركة "الياسمين" بعد إتمام إجراءات الاستحواذ.
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