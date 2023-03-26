سوق الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي.. وسهم "زين" يصعد 10%

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، اليوم الأحد، وذلك بعدما أدت التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع معنويات المستثمرين.

ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، لكنه أشار إلى أنه سيفكر في التوقف مؤقتا عن زيادات أخرى في ضوء الضغوط التي يتعرض لها النظام المصرفي.

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وحذت معظم البنوك المركزية في دول الخليج حذو الولايات المتحدة ورفعت أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، وذلك نظرا لارتباط عملاتها بالدولار إلى حد بعيد، وفق رويترز.

وارتفع المؤشر القياسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.1% محققا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي، مدعوما بمكاسب في أسهم قطاعي المواد والاتصالات.

وارتفع سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) 9.8% في أكبر ارتفاع له خلال التعاملات اليومية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، وذلك بعدما أعلنت الشركة عن ارتفاع صافي أرباحها السنوية أكثر من 157%.

وقفز سهم الشركة العربية للأنابيب 9.5%، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وذلك بعد أن بلغ صافي أرباح الشركة السنوي 8.9 مليون ريال، مقارنة بخسارة 60.1 مليون ريال قبل عام.

ارتفع مؤشر الأسهم القطرية 1.2% مواصلا صعوده للجلسة الثالثة على التوالي. وسجل المؤشر ارتفاعا في جميع القطاعات، وصعد سهم بنك قطر الوطني 3.1% وسهم مصرف قطر الإسلامي 2.7%.

ومن الرابحين الآخرين شركة الاتصالات القطرية أوريدو التي ارتفع سهمها 2.7% وشركة قطر للوقود التي صعد سهمها 1.7%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.3% مواصلا مكاسبه في الجلسة السابقة.

وصعد المؤشر بعدما قفز سهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات 15.1% وارتفع سهم شركة فوري للخدمات المصرفية 7%.

وقفز سهما شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية 9.8% والشركة الشرقية إيسترن كومباني 3.9%.

وأعلنت الشرقية إيسترن كومباني المتخصصة في منتجات التبغ اليوم الأحد عن مراجعة أسعار منتجاتها.