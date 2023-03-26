"الرياض ريت" يوزع أرباحاً بـ43 مليون ريال للنصف الثاني من 2022

أعلنت شركة الرياض المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الثاني من عام 2022، بإجمالي نحو 42.92 مليون ريال لعدد وحدات قائمة نحو 171.7 مليون وحدة.

وقالت الرياض المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.25 ريال بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 2.2% كما في 31 ديسمبر 2022.

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وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين، بتاريخ 10 أبريل 2023م (نهاية يوم التداول يوم الخميس بتاريخ 6 أبريل 2023م).

وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.