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بورصة تل أبيب (رويترز)
بورصة تل أبيب (رويترز)
اقتصاد

اتحاد العمال الإسرائيلي: إغلاق بورصة تل أبيب غدا في إطار الاحتجاجات

دبي - العربية.نت
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أعلن اتحاد العمال الإسرائيلي إغلاق بورصة تل أبيب غدا في إطار الاحتجاجات التي تجتاح إسرائيل.

كان الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل دعا إلى "إضراب عام" فوري الاثنين ردّا على مشروع الإصلاح القضائي المقترح من الحكومة، والذي يثير احتجاجات واسعة في البلاد منذ ثلاثة أشهر.

وقال رئيس اتحاد "هستدروت" أرنون بار-دافيد في كلمة متلفزة "أدعو إلى إضراب عام (..) بعد هذا المؤتمر الصحافي، ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل".

مصادر: "أوكيو" العمانية تبحث عن مديري دفاتر للطرح العام الأولي أسواق المال بورصة مسقط مصادر: "أوكيو" العمانية تبحث عن مديري دفاتر للطرح العام الأولي

وأضاف "لدينا مهمة، علينا وقف هذه العملية التشريعية وسنقوم بذلك"، متعهدا "بمواصلة الاحتجاج".

وفي سياق متصل؛ أعلن ميناءان رئيسيان في إسرائيل، اليوم الاثنين، توقف العمليات بسبب إضراب احتجاجا على خطة الحكومة المتعلقة بالتعديلات القضائية.

وذكر ميناء حيفا وميناء أسدود في بيانين منفصلين أن العمل توقف بعد أن أعلن اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل عن إضراب عام في وقت سابق اليوم الاثنين حتى يتخلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التشريع الخاص بالتعديلات القضائية.

كما أوقفت بعض البنوك أعمالها بسبب الاحتجاجات التي تجتاح إسرائيل.

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