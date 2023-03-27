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شركة بريسايت المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة (المصدر: حساب الشركة على تويتر)
شركة بريسايت المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة (المصدر: حساب الشركة على تويتر)
سوق أبوظبي

سهم "بريسايت" يقفز بنسبة 176% في أولى تداوله في سوق أبوظبي

تصدر السهم أحجام التداول بنحو 48.5 مليون سهم

دبي - العربية.نت
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قفزت أسهم شركة "بريسايت" ايه أي هولدينغ بي ال سي، التابعة لمجموعة "جي 42"، بنسبة 176% في أول تداول لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد أن جمعت 1.82 مليار درهم (495.6 مليون دولار) في طرح عام أولي لحصة تقارب ثلث أعمالها.

وارتفعت أسهم بريسايت إلى 3.70 درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل أن تتراجع إلى 3.28 درهم بحلول الساعة 12.53 بتوقيت الإمارات، وجرى تسعير السهم عند 1.34 درهم للطرح العام الأولي.

وخلال هذه الأثناء، تصدر السهم أحجام التداول بنحو 48.5 مليون سهم، بقيمة تداولات 158.7 مليون درهم.

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وشهد طرح شركة "بريسايت" ايه أي هولدينغ بي ال سي، التابعة لمجموعة "جي 42"، إقبالاً كبيراً مع بلوغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 94.9 مليار درهم، فيما تمت تغطية الطرح العام الأولي بواقع 136 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة العالمية القابضة.

قال عادل الشرجي الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "بريسايت"، في مقابلة مع "العربية"، إن خطة الشركة طموحة والأهداف المرجوة من طرح أسهمها في سوق أبوظبي تتضمن التوسع الدولي، ودعم الأبحاث والتطوير.

وأضاف الشرجي أن "بريسايت" شركة تتبع مجموعة "جي 42 للذكاء الاصطناعي" بأبوظبي، وقامت بتحديد السعر الأنسب للطرح بعد التشاور مع بيوت خبرة.

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