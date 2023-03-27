قطر تعتزم إطلاق بورصة للمشتقات تسمح بتداول العقود الآجلة والخيارات

قالت الهيئة المعنية بالتنظيم المالي في قطر، اليوم الاثنين، إن البورصة القطرية تعتزم إنشاء سوق مشتقات جديدة ستسمح للمستثمرين بتداول عقود الخيار والعقود الآجلة المتصلة بالأسهم المدرجة في بورصة قطر وكذلك العقود المتصلة بمؤشر البورصة.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقات المدرجة بعد مشاورات استمرت ثلاثة أشهر مع المستثمرين والمشاركين في السوق.

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وقالت الهيئة في بيان إن بورصة قطر تعتزم أيضا إنشاء كيان سيكون بمثابة جهة مقابلة للمقاصة المركزية لضمان فعالية عملية التسوية وإدارة مخاطر التسوية وفقا لـ"رويترز".

وأوضحت أن بورصة قطر أعلنت مؤخرا إبرام اتفاقية مع مجموعة بورصة لندن تنص على توفير التكنولوجيا اللازمة لعمليات التداول والمقاصة الجديدة ولمراقبة السوق.

وذكر عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر "إن إصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقات لعام2023 ينشئ إطار العمل التنظيمي الضروري لبورصة قطر للمضي قدما في خططها لإنشاء بورصة المشتقات والجهة المقابلة للمقاصة المركزية".

وأضاف "يشكل إطلاق بورصة المشتقات ركيزة أساسية في تطوير سوق المال القطرية، وترقية مركز البورصة إلى مصاف الأسواق المتقدمة".