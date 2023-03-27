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الشركة السعودية للصناعات المتطورة
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سوق السعودية

مجلس إدارة "المتطورة" يوصي بتوزيع 30 مليون ريال أرباحاً نقدية عن 2022

تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "المتطورة" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2022م بنسبة 5%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة التوزيعات 30 مليون ريال، موزعة على عدد 60 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.50 ريال.

وأضافت أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.

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وذكرت أنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.

وأظهرت النتائج المالية للشركة السعودية للصناعات المتطورة "المتطورة"، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 9.96% خلال 2022 إلى 100.21 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 91.13 مليون ريال في 2021.

وزادت إيرادات الشركة في 2022، بنسبة 14.36% إلى 116.05 مليون ريال، مقابل إيرادات بقيمة 101.48 مليون ريال في عام 2021.

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