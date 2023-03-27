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المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
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سوق السعودية

"المجموعة السعودية" تستحوذ على 24% من "يونيبايو" الدنماركية بقيمة 70 مليون دولار

أكدت أن صفقة الاستحواذ ستتم على مرحلتين

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركه المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، عن توقيعها اتفاقيه لشراء حصة في شركة "يونيبايو" العالمية (Unibio International) الرائدة في قطاع تقنيات إنتاج البروتين الحيوي، بقيمة تقارب الـ 70 مليون دولار، والتي تمثل نسبة 24% من ملكية الشركة في الجولة الاستثمارية الحالية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الاستثمار على مرحلتين، حيث يتم شراء حصة تبلغ 9.9% في المرحلة الأولى، على أن تستكمل باقي قيمة الاستثمار بعد الحصول على موافقة الجهات الدنماركية فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في الشركات الدنماركية.

وأوضحت أنه تم تحديد مدة سنة كاملة لإنهاء إجراءات الصفقة.

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وتدرس المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة "يونيبايو" الدنماركية إقامة مشروع في المملكة العربية السعودية لإنتاج البروتين الحيوي باستخدام الغاز الجاف، يهدف إلى تطوير القاعدة الصناعية بالمملكة، والاستفادة من خبرة المجموعة في إقامة مثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى المساهمة في دعم الأمن الغذائي، وتلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد للبروتين الحيوي، وسيتم الإعلان عن أي تطورات حول هذا المشروع لاحقاً، بحسب البيان.

وأشارت إلى أن الاستثمار في شركه "يونيبايو"، وتطوير مشاريع في المملكة في مجال التكنولوجيا الحيوية (Biotechnology) هي خطوه تتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجموعة لتنويع استثماراتها، والدخول في قطاعات جديدة قائمة على الاستدامة والتقنيات الحديثة، وتوطين التقنيات، وذلك من خلال تكوين شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، وبما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

وذكرت أنه تم اختيار المستشار المالي إرنست ويونغ للمجموعة السعودية و Bank of America لشركة "يونيبايو".

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