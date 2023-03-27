سوق السعودية
"تداول السعودية" تعلن إضافة أسهم 10 شركات لـ"تاسي" و"نمو"
أكدت أن التعديلات تأتي ضمن صيانة المؤشرات للربع الأول 2023
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أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، عن إضافة "صندوق الإنماء ريت الفندقي" لحساب مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر الصناديق العقارية المتداولة، وشركة "ثمار التنمية القابضة"، لحساب مؤشر "تاسي" ومؤشر تجزئة الأغذية، وذلك ضمن صيانة المؤشرات للربع الأول 2023م.
وقالت "تداول" في بيان، إن ذلك من بداية التداول يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023.
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وأضافت أنه سيتم إضافة 8 شركات لمؤشر السوق الموازية "نمو"، وتضم قائمة الشركات الجديدة كلا من ("لين الخير للتجارة"، و"نفوذ للمنتجات الغذائية"، و"تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية"، و"وجا"، و"بلدي للدواجن للتجارة"، و"شبكة المعرفة للحاسب الآلي"، و"بناء للصناعات الحديدية"، و"آفاق الغذاء").
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