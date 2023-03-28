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شركة الوسائل الصناعية
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سوق السعودية

أرباح "الوسائل الصناعية" ترتفع إلى 32.3 مليون ريال في 2022.. وتوزيع 0.75 ريال للسهم

أكدت أن قيمة توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين تبلغ 18.75 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة "الوسائل الصناعية" بنسبة 6.17% في 2022، إلى نحو 32.27 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 30.39 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مبيعاتها زادت بنسبة 27.27% في 2022، إلى نحو 386.59 مليون ريال، مقابل مبيعات بقيمة 303.75 مليون ريال في 2021.

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وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية عن العام 2022م، بنسبة 7.5%.

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وأوضحت في بيان، أن قيمة التوزيعات تبلغ 18.75 مليون ريال، موزعاً على عدد 25 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال.

وأوضحت أن تاريخ الأحقية للمساهمين المسجلين بسجل الشركة بتداول بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي ستحدد لاحقًا.

وأشارت إلى أن التوزيع خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة التي ستحدد لاحقًا.

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