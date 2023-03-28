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أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تواصل التعافي مع انحسار المخاوف المصرفية.. وسهم "كريدي سويس" يصعد 3.1%

أسهم بنك يو.بي.إس السويسري تقفز 2.4%

دبي - العربية.نت
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صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع انتعاش آمال المستثمرين في احتواء الأزمة المصرفية بعد صفقة للاستحواذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي الأميركي المنهار.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، مواصلا الصعود لليوم الثاني على التوالي بعد خسائر الأسبوع الماضي في أسهم البنوك التي نجمت عن انهيار بنك كريدي سويس وبنكين أميركيين متوسطي الحجم.

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وزاد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 1.6% بعدما ارتفع 1.4% أمس الاثنين.

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وقفزت أسهم بنك يو.بي.إس السويسري 2.4% بعدما قال رئيسه التنفيذي رالف هامرز في مذكرة داخلية اطلعت عليها "رويترز"، إن البنك يرى استحواذه على كريدي سويس الذي تم تحت إشراف السلطات السويسرية فرصة للنمو.

وارتفعت أسهم كريدي سويس 3.1%.

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