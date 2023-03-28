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الأسهم اليابانية (رويترز)
الأسهم اليابانية (رويترز)
أسهم اليابان

أسهم اليابان تغلق على مكاسب بدعم من أسهم البنوك

ارتفع مؤشر القطاع المصرفي 1.96%

طوكيو - رويترز
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أنهت الأسهم اليابانية تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بدعم من صعود أسهم البنوك إثر انحسار المخاوف بشأن النظام المالي العالمي بعد صفقة يستحوذ بموجبها بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز على أصول بنك سيليكون فالي الأميركي المنهار.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.15% ليغلق عند 27518.25 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25% ليغلق عند 1966.67 نقطة.

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وارتفع مؤشر القطاع المصرفي 1.96% وكان الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا تمثل قطاعات الأعمال في بورصة طوكيو.

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وقفز سهم مجموعة ريسونا القابضة المصرفية 4.08% وكان أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي.

وزادت أسهم ميزوهو المالية 2.47% ومجموعة سوميتومو المالية 2.67% ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.7%.

إلا أن أداء الأسهم ذات الثقل أثر على المؤشر نيكاي، إذ تراجع سهم طوكيو إلكترون 0.33% وأدفانتست 0.75% وشين إتسو كيميكال 1.19%.

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