اكتتاب "معيار".. تحديد سعر الطرح في سوق "نمو" عند 59 ريالاً

أعلنت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة "معيار" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 265.4 ألف سهم عادي، تمثل 20% من أسهم الشركة بعد الزيادة والتي تمثل نسبة 25% من إجمالي رأس مال الشركة قبل الزيادة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سعر الطرح تحدد عند 59 ريالا للسهم الواحد حيث بلغت نسبة التغطية 943.46% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023م) وحتى يوم الخميس 23 مارس 2023م).

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وأضافت شركة يقين المالية أنها ستقوم بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع "تداول" السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة "معيار" في السوق الموازية "نمو".

كانت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" أعلنت بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة "معيار" نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل بين 53 - 59 ريالا للسهم الواحد.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "معيار" تسجيل أسهمها وطرح 265.4 ألف سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.