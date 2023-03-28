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سوق السعودية

تعديل توصية زيادة رأسمال "نسيج" عن طريق أسهم حقوق أولوية لتصبح بـ163.5 مليون ريال

خسائر الشركة تهبط بنسبة 98.4% إلى 1.37 مليون ريال في 2022

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "نسيج العالمية التجارية"، عن قرار مجلس الإدارة بتعديل توصية المجلس إلى الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة، لتصبح زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 163.45 مليون ريال، بدلا من 108.97 مليون ريال بالتوصية السابقة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن زيادة رأس المال بنسبة 149.99% وبقيمة 163.45 مليون ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بعدد 16.34 مليون سهم، وبمعدل 1.49 سهم لكل 1 سهم.

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وأضافت أن رأس المال بعد الزيادة سيصبح 272.43 مليون ريال، ارتفاعاً من 108.97 مليون ريال قبل الزيادة، ويصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 27.24 مليون سهم، ارتفاعاً من 10.89 مليون سهم قبل الزيادة.

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وبينت أن الأحقية في الاكتتاب ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وذكرت أن توصية زيادة رأس مال الشركة تخضع لموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية. وسوف يتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب تخفيض وزيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

وأشارت إلى أن سبب زيادة رأس المال، تخفيض معدلات الإقراض، وتمويل رأس المال العامل، ودعم مشروع تحول الشركة في العمل بطريقة الوحدات الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، تراجعت خسائر "نسيج العالمية التجارية" بنسبة 98.39% في 2022، إلى نحو 1.37 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل خسائر بقيمة 85.5 مليون ريال في 2021.

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