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أزمة مصرفية

محافظ بنك إنجلترا: أسعار الفائدة ستبقى أقل من مستوياتها المرتفعة قبل أزمة 2008

أكد أن السوشيال ميديا والمصرفية الرقمية ساهما في تسريع هروب الودائع من البنوك

دبي - العربية.نت
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قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن أسعار الفائدة ستبقى على الأرجح أقل من المستويات المرتفعة التي شهدتها قبل الأزمة المالية لعام 2008.

وأكد بيلي، أن القرارات بشأن أسعار الفائدة لن تتأثر بالأزمة التي تضرب النظام المصرفي العالمي، معربا عن ثقته بأن المملكة المتحدة ستتغلب على التحديات التي تواجهها الأسواق المالية.

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وأضاف بيلي، أن النظام المصرفي في المملكة المتحدة مرن بما يكفي لتحمل الصدمات، وأن السلطات لديها الأدوات المناسبة لمواجهة المشاكل التي تتعرض لها المؤسسات المالية.

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وأشار محافظ بنك إنجلترا، إلى أن عصر السوشيال ميديا والمصرفية الرقمية ساهما في تسريع هروب الودائع من البنوك بعد انهيار بنك سيليكون فالي.

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