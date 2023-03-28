اقتصاد فرنسا
مداهمة 5 بنوك في فرنسا ضمن تحقيق بشأن احتيال ضريبي بـ108 مليارات دولار
البنوك هي "سوسييته جنرال" و"بي إن بي باريبا" و"إكسان" و"ناتيكسيس" و"إتش إس بي سي"
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أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا بأن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك، الثلاثاء، في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع.
وقال المكتب في بيان إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها، في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو (108 مليارات دولار).
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وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن المصارف المستهدفة هي "سوسييته جنرال" و"بي إن بي باريبا" و"إكسان" (تابع لـ BNP) و"ناتيكسيس" و"إتش إس بي سي".
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