معظم بورصات الخليج تغلق مرتفعة بدعم من صعود أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة، اليوم الثلاثاء، مع انحسار المخاوف من أزمة مصرفية واسعة النطاق، وتحسنت المعنويات أيضا بفضل ارتفاع أسعار النفط وسط مخاطر تعطل الإمدادات وبالتزامن مع تعافي الطلب في الصين.

وواصلت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال الخليجية، ارتفاعها من الجلسة الماضية وسط مخاطر من تعطل الإمدادات من إقليم كردستان العراق وآمال في احتواء اضطرابات القطاع المصرفي العالمي وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أو 0.8 %، إلى 78.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:06 بتوقيت غرينتش.

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وقال أحمد نجم رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكس.إس دوت كوم "تحسن المعنويات أفاد أسواق الأسهم الخليجية حيث تكبدت الأسهم خسائر في الآونة الماضية إذ يشعر المستثمرون ببعض الارتياح مع انحسار المخاوف بشأن القطاع المصرفي في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" وفقا لـ"رويترز".

وارتفع المؤشر القطري أكثر من 2 %،وقفزت أسهم مصرف الريان أكثر من 6%، مسجلة أكبر مكاسبها في أكثر من ثلاثة أشهر بينما زات أسهم صناعات قطر 2.9%.

وارتفع المؤشر الرئيسي ببورصة دبي 1.7 %، بعد هبوطه على مدى ثلاث جلسات، واستمد الدعم من المكاسب القوية في القطاعين المصرفي والعقاري مع صعود أسهم مصرف دبي الإسلامي 4.9%، وإعمار العقارية 4.8%.

وزاد المؤشر في بورصة أبوظبي 0.4%، بعد خسائر دامت ثلاث جلسات. وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 0.9 %، وسهم الدار العقارية 3.4%.

وأغلق المؤشر السعودي مستقرا دون تغير يذكر إذ محت خسائر في قطاع الخدمات المالية المكاسب التي حققتها أسهم شركات الرعاية الصحية وزاد سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 3.8%، بينما هبط سهم مصرف الراجحي 1.5%.

وفي مصر تراجع مؤشر الأسهم القيادية لليوم الثاني ليغلق منخفضا 0.3%، مع هبوط أسهم البنك التجاري الدولي 3.9%، والمجموعة المالية هيرميس 1.7%.