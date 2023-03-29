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سوق السعودية

موافقة على طرح 16.5 مليون سهم من شركة المطاحن الأولى للاكتتاب في السعودية

تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة

دبي - العربية.نت
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وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة المطاحن الأولى تسجيل أسهمها وطرح 16.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30%، من إجمالي أسهم الشركة.

وذكرت الهيئة أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

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وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

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وقالت الهيئة إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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