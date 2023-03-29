انخفاض الذهب بفعل تراجع الطلب مع انحسار المخاوف بشأن أزمة البنوك

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع زيادة الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر إثر انحسار المخاوف من اتساع نطاق أزمة البنوك العالمية.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.6% إلى 1961.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:49 بتوقيت غرينتش بعدما زاد 1% أمس الثلاثاء. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1963.10 دولار.

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وقال مات سيمسون محلل أول الأسواق لدى سيتي إندكس "نشهد ارتدادا طبيعيا... الذهب يتراجع بعد "محاولة" فاشلة لكسر حاجز 1975 دولارا"، وفق رويترز.

لكنه أضاف أن بعض المستثمرين "ما زالوا فيما يبدو متمسكين بالذهب (تحسبا) لوجود خبايا أخرى".

وارتفع مؤشر الدولار وهو ما يرفع سعر المعدن النفيس على المشترين من حائزي العملات الأخرى. وقفزت الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء.

وقال سيمسون إنه بالرغم من أن الذهب سيستمد دعما "في نهاية المطاف" من حالة عدم التيقن في الأسواق المالية فربما تصبح الأسعار أكثر تقلبا في الأسابيع المقبلة إذا ظل التضخم والبيانات الاقتصادية الأميركية في حالة ارتفاع.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في مارس/آذار بينما سجل العجز في ميزان تجارة السلع الأميركي زيادة متواضعة في فبراير/شباط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5% إلى 23.15 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.1% إلى 962.05 دولار وخسر البلاديوم 0.3% مسجلا 1414.64 دولار.