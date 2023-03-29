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السوق الموازية نمو
السوق الموازية نمو
سوق السعودية

تغطية اكتتاب "السعودية للصناعات الجيرية" بنسبة 318.94%

تحديد سعر الطرح في سوق "نمو" عند 17 ريالاً

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخير كابيتال السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم الشركة "السعودية للصناعات الجيرية" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح بنجاح.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن نسبة التغطية بلغت 318.94%.

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وأضافت أن سعر الطرح تحدد بـ 17 ريال للسهم.

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وأشارت إلى أن الأسهم المطروحة تبلغ 2 مليون سهم عادي تمثل 9.09% من أسهم الشركة بعد الطرح.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب الشركة "السعودية للصناعات الجيرية" تسجيل أسهمها وطرح 2 مليون سهم، تمثل 9.09% من أسهمها في السوق الموازية.

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