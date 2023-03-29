سوق السعودية
تغطية اكتتاب "السعودية للصناعات الجيرية" بنسبة 318.94%
تحديد سعر الطرح في سوق "نمو" عند 17 ريالاً
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة الخير كابيتال السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم الشركة "السعودية للصناعات الجيرية" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح بنجاح.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن نسبة التغطية بلغت 318.94%.
مادة اعلانية
وأضافت أن سعر الطرح تحدد بـ 17 ريال للسهم.
وأشارت إلى أن الأسهم المطروحة تبلغ 2 مليون سهم عادي تمثل 9.09% من أسهم الشركة بعد الطرح.
كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب الشركة "السعودية للصناعات الجيرية" تسجيل أسهمها وطرح 2 مليون سهم، تمثل 9.09% من أسهمها في السوق الموازية.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مجلس إدارة "نبع الصحة" يوصي بزيادة رأس المال بنسبة 50%الشركة تعلن توزيعات نقدية بواقع 30 هللة للسهم شركات
-
"ذيب للسيارات" توزع أرباحاً بـ 25.37 مليون ريال للربع الرابع من 2022ليصل إجمالي توزيعات أرباح 2022 نحو 94.6 مليون ريال أسواق المال
-
"التطويرية الغذائية" تتحول للخسائر في 2022بسبب انخفاض المبيعات وزيادة التكلفة شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية