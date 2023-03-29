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علي بابا

سهم "علي بابا" يقفز 16% بعد الاتجاه لتقسيم أعمالها إلى 6 مجموعات

تفاؤل بتخفيف القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا في الصين

دبي - العربية.نت
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قفز سعر سهم مجموعة علي بابا بنسبة 16% صباح اليوم الأربعاء، بعد كشف الشركة عن خططها لتقسيم الشركة إلى 6 مجموعات من الأعمال، ما أشاع التفاؤل بتخفيف القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا في الصين.

وتعتبر هذه الخطوة أكبر عملية إعادة تنظيم في تاريخ عملاق التجارة الإلكترونية الصيني حيث ستتيح الخطوة للمجموعة جمع التمويل الخارجي والطرح للاكتتاب العام.

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وتأتي هذه الخطوة بعد عامين صعبين بالنسبة لشركة علي بابا التي واجهت تباطؤًا في النمو الاقتصادي في الداخل وتشديد التنظيم من بكين.

يذكر أن مؤسس علي بابا جاك ما، زار الصين أمس للمرة الأولى بعد أن أقام في الخارج لمدة عام.

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