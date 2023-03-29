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ذيب لتأجير السيارات
ذيب لتأجير السيارات
سوق السعودية

"ذيب للسيارات" توزع أرباحاً بـ 25.37 مليون ريال للربع الرابع من 2022

ليصل إجمالي توزيعات أرباح 2022 نحو 94.6 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات "ذيب" عن توزيع أرباح نقدية نهائية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022م، بنسبة 5.9%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، قيمة التوزيعات 25.37 مليون ريال، موزعا على 43 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.59 ريال.

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وأضافت أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 3 أبريل 2023م والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وأوضحت أن التوزيع في 13 أبريل 2023.

أشارت إلى أن مجموع توزيعات الأرباح للشركة عن عام 2022م بعد هذه التوزيعات النهائية يبلغ 94.6 مليون ريال. وتبلغ حصة السهم من التوزيع للعام 2022م نحو 2.2 ريال للسهم.

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