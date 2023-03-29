سوق السعودية
"ذيب للسيارات" توزع أرباحاً بـ 25.37 مليون ريال للربع الرابع من 2022
ليصل إجمالي توزيعات أرباح 2022 نحو 94.6 مليون ريال
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات "ذيب" عن توزيع أرباح نقدية نهائية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022م، بنسبة 5.9%.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، قيمة التوزيعات 25.37 مليون ريال، موزعا على 43 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.59 ريال.
مادة اعلانية
وأضافت أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 3 أبريل 2023م والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأوضحت أن التوزيع في 13 أبريل 2023.
أشارت إلى أن مجموع توزيعات الأرباح للشركة عن عام 2022م بعد هذه التوزيعات النهائية يبلغ 94.6 مليون ريال. وتبلغ حصة السهم من التوزيع للعام 2022م نحو 2.2 ريال للسهم.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أكثر شعوب العالم استهلاكاً للشاي.. هذه الدولة في المرتبة الأولى!ثاني أكثر المشروبات استهلاكاً حول العالم بعد الماء قصص اقتصادية
-
مكاسب قوية لبورصة مصر.. لهذا السبب!قفز مؤشر "إي جي إكس 30" بنسبة 3.17% عند 16411 نقطة غداء عمل
-
النفط الروسي يرفع رسوم التخزين في "الفجيرة" إلي مستويات قياسيةرسوم التخزين قفزت إلى مستوى 12 دولارا للمتر المكعب طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية