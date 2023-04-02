أزمة مصرفية
تراجع الودائع لدى البنوك الأميركية لأدنى مستوى منذ أغسطس
بعد انخفاض 125 مليار دولار
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تراجعت الودائع في جميع البنوك التجارية بالولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 22 مارس إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2022، ولكن بمعدل أبطأ من الأسبوع السابق.
وأظهرت البيانات الصادرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تراجع الودائع في جميع البنوك الأميركية بنحو 125.7 مليار دولار وهو أقل بحوالي 50 مليار دولار من الرقم القياسي المسجل خلال الأسبوع الأول من تعثر بنك "سيليكون فالي".
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ومع ذلك باتت الودائع أقل بنحو 860 مليار دولار من أعلى مستوى لها في أبريل الماضي، علما أن حوالي 300 مليار دولار من هذا التراجع حدث في الأسابيع التي تلت ذلك انهيار "سيليكون فالي" و "SIGNATURE BANK".
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