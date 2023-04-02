خبير للعربية: العملات الرقمية ستشهد مزيداً من الارتفاعات بعد الأزمة المصرفية

قال عبد العظيم الأموي خبير أسواق عالمية، إن ارتفاعات الذهب بنحو 8% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبقيمة 145 دولار فى الأونصة تزامنت مع الأزمة المصرفية والإشارات التي وصلت الأسواق من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ربما لن يكون لديه مجال لمزيد من رفع الفائدة.

وأضاف الأموي فى مقابلة مع "العربية" أن الأسواق بدأت تسعر وفقا لخفض الفائدة فى النصف الثاني من العام الجاري، وهذان العاملان دفعا إلى صعود الذهب بجانب المخاوف من الإجراءات التي اتخذها الفيدرالي ربما تدفع إلى ركود.

مادة اعلانية

وقال إنه من الصعب التنبؤ بارتفاعات جديدة للذهب وحتى الآن توجد بعض إشارات بعدم إمكانية تجاوز مستوى 2000 دولار للأونصة مجددا، بل إنه متوقع حتى يوليو المقبل ربما يكون الذهب أقرب إلى 1900 دولار للأونصة، ولكن إذا حدثت بعض الأمور منها مثلا موجة ثانية من الأزمة المصرفية يمكن أن يصعد الذهب، لأن الارتفاعات القوية تحتاج إلى صدمات.

وأوضح أن الفضة خطفت الأنظار أكثر من الذهب وارتفعت الأسبوع الماضي أكثر من 3 دولارات، وخلال مارس زادت 4 دولارات حيث بدأت بـ 20 دولارا وأتمت الشهر على 24 دولارا، وتوقع مزيدا من ارتفاعات الفضة مقارنة بالذهب.

وقال الأموي إن العملات الرقمية تشهد تدفقات للسيولة رغم الصدمات التي تعرضت لها في بداية هذا العام، وارتفعت "بيتكوين" بنحو 72% فى الربع الأول من العام الجاري.

وتوقع إجراءات تنظيمية تدعم هذه الأصول، لأن اهتزاز الثقة في الودائع بالمصارف يعزز اتجاه السيولة إلى العملات المشفرة، كما أن مشكلات عدم الاستقرار المالي والأزمة المصرفية تعزز من مكاسب "الكريبتو" التي ستشهد ارتفاعات قوية ومستدامة خلال الفترة المقبلة.