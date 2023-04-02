"X – Pay" للعربية: صعوبة الخروج من سوق "الكريبتو" رفعت أسعار العملات الرقمية

قال محمد عبد المطلب رئيس شريك في شركة X – Pay إن الوضع العام هو صاحب التأثير الأكبر في ارتفاعات العملات الرقمية وخاصة "بيتكوين"، كما أن جميع مستثمري العملات الرقمية لديهم شهية مرتفة للمخاطر.

أوضح عبد المطلب في مقابلة مع "العربية" أنه توجد مشكلة تمويل عامة للشركات التكنولوجية مؤخرا بعد أزمة بنك "سيليكون فالي" ولا يتعلق الأمر بالعملات الرقمية فقط لأن انهيار البنك أثر على شركات التكنولوجيا وشركات رأس المال المخاطر.

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وأضاف أن "بنك سيليكون فالي" كان دوره يعتبر وصلة بين العملات العادية والعملات المشفرة، وحال غياب هذا الدور فإن الكثير من المستثمرين في السوق لن يتمكنوا من تحويل أموالهم للخروج من سوق"الكريبتو" وهذا يعني أن الدافع للبيع سيكون أقل بكثير لكنه يضع ضغطا للصعود إلى أعلى رغم كونه ضغطا قليلا.

وقال إن الضغوط على منصات تداول العملات المشفرة من قبل السلطات التنظيمية فى الولايات المتحدة سيجعل كثيرين يتحوطون على المدى القصير، بينما على المدى البعيد ستساعد تلك الضغوط في تكبير السوق عبر تبني هذه العملات وزيادة عدد المستخدمين لها.

وذكر عبد المطلب أن من الأمور التي كانت تسبب قلقا لبعض مستثمري العملات الرقمية أنها غير مراقبة وبالتالي يمكن أن تحدث عمليات نصب كثيرة ولكن هذا سيختفي.

أوضح أن هذه الأمور التنظيمية على المدي القصير يمكن أن يكون تأثيرها بخفض أسعار العملات الرقمية لكن على المدى البعيد سينعكس اتجاه هذا التأثير ليصعد بالأسعار.