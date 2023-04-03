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الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تفتح مرتفعة وسط دعم قرار "أوبك+" لشركات النفط الكبرى

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%

دبي - العربية.نت
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صعدت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الاثنين بعد أن أنهت ربعا متقلبا على ارتفاع، مع صعود أسهم شركات النفط القيادية بعد إعلان مفاجئ من "أوبك+" عن المزيد من خفض الإنتاج.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش في أول جلسة تداول في الربع الجديد، بعد تحقيق مكاسب متتالية في الربعين الماضيين.

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وقفزت أسعار النفط الخام بأكثر من 5% بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية ومنتجو النفط الآخرون في "أوبك+" أمس الأحد تخفيضات إضافية في إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يوميا.

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وكانت أسهم شركات النفط والغاز أكبر الرابحين، وصعد مؤشر القطاع 3.6% مقتربا من تسجيل أفضل يوم له في أربعة أشهر.

وصعدت أسهم شركات نفط عملاقة مثل "توتال" و"شل" و"بي.بي" 4% لكل منها.

وسيترقب المستثمرون عن كثب بيانات قطاع التصنيع في منطقة اليورو لشهر مارس/آذار، المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم، لتقييم قوة اقتصاداتها.

وارتفع سهم "أوني كريديت" 0.5% مع بدء البنك الشريحة الأولى من برنامج إعادة شراء الأسهم اليوم الاثنين والتي تصل إلى 2.34 مليار يورو.

وهبط سهم شركة "دي.إس.في" للخدمات اللوجستية 2.8% بعد طرح جديد لأسهمها.

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