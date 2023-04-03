اقتصاد الأردن
الأردن يعين بنوكاً عالمية لإصدار سندات دولارية لن تقل عن 500 مليون دولار
تستحق بعد أكثر من خمس سنوات
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عيّن الأردن بنوكا عالمية لترتيب عملية إصدار سندات مقومة بالدولار تستحق بعد أكثر من خمس سنوات، وذلك بالحجم القياسي البالغ 500 مليون دولار على الأقل.
وتشمل قائمة هذه البنوك كلا من "سيتي غروب"، و"غولدمان ساكس"، و"إتش إس بي سي".
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يذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد أقرت موازنة عام 2023 بعجز يبلغ 2.5 مليار دولار بعد احتساب المنح الخارجية.
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