الذهب يلمع من جديد مع تراجع الدولار
وسط تكهنات بمواصلة رفع أسعار الفائدة
عاودت أسعار الذهب الارتفاع، اليوم الاثنين، بعد أن قلص الدولار مكاسبه الأولية التي حفزتها الرهانات على أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها مجموعة أوبك+ على نحو مفاجئ قد ترفع أسعار الطاقة العالمية وتجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1977.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:06 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1994.50 دولار.
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وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب أدنى مستوى في أسبوع عند 1949.54 دولار.
وقلص الدولار مكاسبه الأولية مما جعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى، في وقت يركز فيه المستثمرون على التباين في سياسات البنوك المركزية ويعقد فيه تأثير خفض إنتاج النفط توقعات التضخم.
ويعتبر الذهب تحوطا تقليديا في مواجهة التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة الذي يستهدف كبح ضغوط تزايد الأسعار يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة، وفق "رويترز".
وارتفعت أسعار الذهب 8%، تقريبا في الربع السابق بعد أن عززت الاضطرابات المصرفية العالمية في الآونة الأخيرة الرهانات على إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لوتيرة رفع أسعار الفائدة.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 24.01 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 988.60 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1470.72 دولار.
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