سوق السعودية
بدء تداول أسهم "بوابة الأطعمة" في سوق "نمو".. الأربعاء المقبل
إدراج "بوابة الأطعمة" برمز تداول 9562
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أعلنت "تداول السعودية" عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة "بوابة الأطعمة التجارية" في السوق الموازية "نمو" اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023.
وقالت "تداول السعودية" في بيان اليوم الاثنين، إن إدراج "بوابة الأطعمة" برمز تداول 9562 وبالرمز الدولي SA15PGS4LD16.
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وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة بوابة الأطعمة التجارية، اليوم الاثنين الموافق 3 أبريل 2023 إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
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