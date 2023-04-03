اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السوق الموازية نمو
السوق الموازية نمو
سوق السعودية

بدء تداول أسهم "بوابة الأطعمة" في سوق "نمو".. الأربعاء المقبل

إدراج "بوابة الأطعمة" برمز تداول 9562

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت "تداول السعودية" عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة "بوابة الأطعمة التجارية" في السوق الموازية "نمو" اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023.

وقالت "تداول السعودية" في بيان اليوم الاثنين، إن إدراج "بوابة الأطعمة" برمز تداول 9562 وبالرمز الدولي SA15PGS4LD16.

مادة اعلانية

وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

الذهب يلمع من جديد مع تراجع الدولار أسواق المال سعر الذهب الذهب يلمع من جديد مع تراجع الدولار

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة بوابة الأطعمة التجارية، اليوم الاثنين الموافق 3 أبريل 2023 إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترمب يدعو أنصاره للانضمام إلى احتجاج سلمي ضد لائحة اتهامه ترمب يدعو أنصاره للانضمام إلى احتجاج سلمي ضد لائحة اتهامه
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط