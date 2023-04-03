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الأسهم اليابانية نيكاي بورصة طوكيو
ارتفاع أسهم بورصة طوكيو- أرشيفية
بورصة طوكيو

قطاع الطاقة يدعم الأسهم اليابانية لتغلق على ارتفاع

مؤشر مصافي النفط ارتفع 3.67%

دبي - العربية.نت
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أغلقت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين على ارتفاع علي إثر الصعود الذي شهدته وول ستريت في مطلع الأسبوع ومدعومة بمكاسب الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة بعد أن قفزت أسعار النفط إثر الخفض المفاجئ لإنتاج تحالف أوبك+.

وزاد المؤشر نيكاي 0.52 %، ليغلق عند 28188.15 نقطة، فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.71 %، إلى 2017.68 نقطة.

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وارتفعت وول ستريت بأكثر من 1%، يوم الجمعة وحقق مؤشر ناسداك أكبر مكاسب فصلية بالنسبة المئوية منذ يونيو/حزيران 2020، بعدما عززت مؤشرات تباطؤ التضخم الآمال في احتمال أن ينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة قريبا وفقا لـ"رويترز".

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وفي اليابان، قفز قطاع استكشاف الطاقة 4.97% ليتصدر المكاسب بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 5 دولارات للبرميل، بعد إعلان تحالف أوبك+ المفاجئ خفضا أكبر للإنتاج في محاولة لدعم استقرار السوق، وزاد مؤشر مصافي النفط 3.67%.

بينما هبطت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق ذات الوزن الثقيل، مما حد من مكاسب المؤشر نيكاي، وخسر سهم أدفانتست 4.23%، ليكون الأسوأ أداء على المؤشر نيكي. ونزل سهما طوكيوإلكترون 2.06%، وسكرين هولدنجز 3.09%.

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