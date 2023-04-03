هيئة السوق المالية توافق على زيادة رأسمال "أرامكو السعودية" عن طريق منح أسهم مجانية

​وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" على زيادة رأسمالها عن طريق منح أسهم مجانية.

وقالت في بيان اليوم الاثنين، إنه تقرر الموافقة على زيادة رأسمال "أرامكو" من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال، وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 15 مليار ريال من بند "أرباح مبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 220 مليار سهم إلى 242 مليار سهم، بزيادة قدرها 22 مليار سهم.

وبينت الهيئة أنه يجب ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.