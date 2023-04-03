"السعودية للكهرباء" تحدد السعر الاسترشادي لطرح صكوك خضراء وتقليدية

حددت الشركة "السعودية للكهرباء" السعر الاسترشادي الأولي على صكوكها الخضراء لأجل 10 سنوات عند نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية وعند 240 نقطة أساس فوق سندات الخزانة للصكوك التقليدية لأجل 30 عاما.

ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات أغراض خاصة وسيتم طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها.

مادة اعلانية

ويهدف الطرح إلى تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية وتمويل محفظة المشاريع الخضراء.

وعينت الشركة كل من بنك "إتش إس بي سي بي إل سي"، وبنك "ستاندرد تشارترد"، و"جي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي"، وبنك "أبوظبي الأول"، وبنك "إم يو إف جي سكيوريتيز بي إل سي" و"ميزوهو إنترناشنال بي إل سي"، و"إس إم بي سي نكو" لأسواق المال المحدودة، وشركة "الأهلي المالية"، وشركة "الراجحي المالية"، و"السعودي الفرنسي كابيتال"، وبنك "أبوظبي الإسلامي"، وبنك الصين، وبنك "أبوظبي التجاري"و"ناتيكسيس"، و"سوسيتيه جنرال" كمدراء لطرح الصكوك.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، ما يقارب 75% من الشركة "السعودية للكهرباء".

وأصبحت الشركة "السعودية للكهرباء" أول مصدر لسندات خضراء في المملكة في 2020 عندما جمعت 1.3 مليار دولار من بيع صكوك على شريحتين.

وجمعت الشركة الشهر الماضي عشرة مليارات ريال (2.66 مليار دولار) عبر قرض مشترك من تسعة بنوك محلية منها الوحدة السعودية لبنك قطر الوطني.

وفي أغسطس من العام الماضي جمعت الشركة ثلاثة مليارات دولار من قرض مشترك آخر من 15 بنكا من المنطقة والعالم.